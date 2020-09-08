Новейший российский авиадвигатель оснастят искусственным интеллектом

В авиационные двигатели семейства «ПД», в том числе ПД-14 для самолетов МС-21, будут внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС рассказал директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Валерий Теплов.

Он обратил внимание, что внедрение технологий ИИ в системы управления авиационными двигателями сейчас можно назвать общемировой тенденцией. Россия в этом плане не отстает от остальных стран:

«У нас тоже есть такие планы. Они касаются, прежде всего, современных разработок, в частности, двигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35. Эксплуатация этих силовых установок будет невозможна без подобных систем — элементов искусственного интеллекта», — заявил директор по производству ОДК.

На сегодняшний день газотурбинная установка во время полета за 5–6 часов генерирует порядка двух терабайт информации, рассказал Теплов. Эти данные должны проходить обязательную обработку и храниться в специальном месте, чтобы в дальнейшем можно было их проанализировать.

«Безусловно, без искусственного интеллекта эффективное управление такими потоками информации невозможно», — добавил собеседник ТАСС.

Двигатель ПД-14 создан специально для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21–300. Разработкой занимались несколько коопераций предприятий ОДК. В процессе создания ПД-14 использовались новейшие технологии и материалы, в частности композитные.

Головной изготовитель по программе ПД-14 – «ОДК-Пермские моторы», а главным разработчиком является пермское «ОДК-Авиадвигатель».