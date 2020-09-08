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17:47   8 Сентября 2020
Общество

Собянин считает, что о пандемии коронавируса быстро забудут

Собянин считает, что о пандемии коронавируса быстро забудут

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что пандемия коронавируса — "разовая история". Он уверен, что россияне через 1,5 года забудут ее.

Собянин уверен, что после вакцинации жителей России, у людей появятся другие проблемы и вопросы. В ходе Московского финансового форума он высказал такое мнение.

Актуальная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #собянин #коронавирус

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