Собянин считает, что о пандемии коронавируса быстро забудут

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что пандемия коронавируса — "разовая история". Он уверен, что россияне через 1,5 года забудут ее.

Собянин уверен, что после вакцинации жителей России, у людей появятся другие проблемы и вопросы. В ходе Московского финансового форума он высказал такое мнение.

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