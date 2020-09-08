Глава ОНФ Иванова возьмет под контроль строительство медпунктов в Коми

Исполком ОНФ Республики Коми возьмет под особый контроль строительство фельдшерско-акушерских пунктов, заявила глава организации Елена Иванова.

Проблемы, связанные с доступностью медицины, в настоящее время актуальны в Коми, передает Федеральное агентство новостей. По последним данным мониторинга ОНФ, в республике запланировано строительство 17 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

"Ни на каком уровне эта работа не ведется. Сегодня у нас к концу года не будет построен ни один ФАП", — заявила Иванова.

Источник видео: Федеральное агентство новостей

ФАН провел опрос, который подтвердил, что в Коми наблюдается критическая ситуация с доступностью медицины. Глава регионального ОНФ Елена Иванова заявила, что направит запросы главам муниципалитетов, в которых срываются сроки по строительству. Прокуратура получит соответствующие обращения по итогам расследования.