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18:15   8 Сентября 2020
Россия

Кедми объяснил опасения США перед российской системой «Нудоль»

Кедми объяснил опасения США перед российской системой «Нудоль»

Израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми напомнил, что РФ испытала гиперзвуковую ракету для системы противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 «Нудоль». По его словам, «Нудоль» заменит советскую ПРО «Амур», поскольку у новой системы есть ряд важных преимуществ.

Во-первых, «Нудоль» — мобильная система ПРО на шасси грузовых автомобилей, что позволяет не только перемещать ПРО от объекта к объекту, но и избегать удара по самой системе, продолжил израильский эксперт. Система противоракетной обороны «Амур» защищает только Москву.

Во-вторых, у «Нудоль» отсутствуют ядерные боеголовки, отметил Яков Кедми. Для системы создали гиперзвуковую ракету, которая уничтожит межконтинентальную баллистическую ракету противника с не меньшей эффективностью, чем ядерные противоракеты.

«И это то, что напугало американцев. Система «Нудоль» на несколько порядков лучше прежней, и ее аналогов у американцев нет. Ввод этой системы в действие сводит почти к нулю возможность США нанести термоядерный удар по России. Потому что у американцев нет ответа на нее в области атакующих систем», — разъяснил Кедми в эфире Iton TV.

Кедми объяснил опасения США перед российской системой «Нудоль»

Система противоракетной обороны «Нудоль» способна уничтожить военные спутники, с помощью которых США могут попытаться ударить по РФ, продолжил израильский эксперт. Также новая система способна сбить спутники в нижних слоях атмосферы.

РФ первая и единственная страна в мире, на вооружении которой есть гиперзвуковые системы. США остановились на стадии испытаний, а средств противодействия российскому гиперзвуку в американском арсенале нет.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #нудоль #кедми

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