Кедми объяснил опасения США перед российской системой «Нудоль»

Израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми напомнил, что РФ испытала гиперзвуковую ракету для системы противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 «Нудоль». По его словам, «Нудоль» заменит советскую ПРО «Амур», поскольку у новой системы есть ряд важных преимуществ.

Во-первых, «Нудоль» — мобильная система ПРО на шасси грузовых автомобилей, что позволяет не только перемещать ПРО от объекта к объекту, но и избегать удара по самой системе, продолжил израильский эксперт. Система противоракетной обороны «Амур» защищает только Москву.

Во-вторых, у «Нудоль» отсутствуют ядерные боеголовки, отметил Яков Кедми. Для системы создали гиперзвуковую ракету, которая уничтожит межконтинентальную баллистическую ракету противника с не меньшей эффективностью, чем ядерные противоракеты.

«И это то, что напугало американцев. Система «Нудоль» на несколько порядков лучше прежней, и ее аналогов у американцев нет. Ввод этой системы в действие сводит почти к нулю возможность США нанести термоядерный удар по России. Потому что у американцев нет ответа на нее в области атакующих систем», — разъяснил Кедми в эфире Iton TV.

Система противоракетной обороны «Нудоль» способна уничтожить военные спутники, с помощью которых США могут попытаться ударить по РФ, продолжил израильский эксперт. Также новая система способна сбить спутники в нижних слоях атмосферы.

РФ первая и единственная страна в мире, на вооружении которой есть гиперзвуковые системы. США остановились на стадии испытаний, а средств противодействия российскому гиперзвуку в американском арсенале нет.