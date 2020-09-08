Почему в России откажутся от опыта Дании по переходу на электромобили

В декабре 2019 года парламент Дании принял Национальный закон о климате, который поможет стране сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году и на 100% к 2050 году. В Копенгагене считают, что если жители Дании повально пересядут на электромобили, то вредные выбросы в атмосферу значительно сократятся.

Однако в таком случае экономику ждет серьезный удар, пишет в своем докладе глава Датской климатической комиссии Андерс Эльдруп. По его подсчетам, «электрификация» дорожного движения сыграет злую шутку со страной, значительная часть ВВП которой держится на автомобильных и дорожных налогах.

«В докладе говорится, что, по данным комиссии, переход на "зеленые" автомобили будет стоить обществу около 5,7 миллиарда датских крон (около 955 миллионов долларов США – прим. ред.), если Дания будет иметь миллион электромобилей на дорогах к 2030 году. <…> На пресс-конференции в Копенгагене Эльдруп заявил, что датчанам потребуется гораздо больше времени, чтобы отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей», — пишет датская ежедневная газета Politiken.

Эксперт датского издания JydskeVestkysten увидел и другие проблемы в «озеленении» дорожного движения страны: запрет на продажу бензиновых машин противоречит политике Евросоюза (ЕС). Тот, в свою очередь, не торопится взять на себя обязательства по переходу стран-участников на электромобили.

Помимо этого, не стоит забывать и про стоимость электромобилей: рядовые жители Дании не смогут позволить себе резкий вынужденный переход, пишет JydskeVestkysten:

«Общество быстро получит социальный удар, потому что такая инициатива также касается людей, которые не могут позволить себе менять автомобиль каждые три года. Это люди, которые, возможно, живут в сельских муниципалитетах и нуждаются в двух машинах на человека. Им нужно вести домашнее хозяйство, добираться до работы, школы и детских садов».

Для России переход на электромобили тем более невозможен, считает независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Если даже маленькая Дания может понести такие убытки, то российская экономика потеряет в разы больше. Размер территории в этом вопросе имеет большое значение:

«Я ездил летом на море и проезжал за день большее расстояние, чем размер Дании от одного края до другого (около 300 километров – прим. ред.). И говоря о переходе на электромобили, всегда нужно держать в голове размер страны, о которой идет речь. Например, такой момент: электромобиль нельзя зарядить мгновенно, на это требуется время. В маленькой стране при размеренном темпе жизни люди могут себе это позволить. А у нас есть люди, как я, которые "накатывают" по 150 километров ежедневно по крупному мегаполису», — сказал Попов.

Автомобильный эксперт также обратил внимание, что переход на электромобили поможет экологии лишь относительно. Через несколько лет встанет вопрос о тотальной утилизации батарей и аккумуляторов, которые питали такие машины.

«А это очень затратная и неэкологичная история. Все об этом молчат. Видимо, надеются, что к тому моменту, когда нужно будет менять источники питания в электромобилях, либо ишак сдохнет, либо Падишах, как говорится. В этом плане защитники экологии вводят людей в заблуждение», — подчеркнул Попов.

Собеседник «Политики Сегодня» заверил, что, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, российские города не готовы обслуживать электромобили. Владельцам машин Tesla в Саратове или Владивостоке придется подождать 15–20 лет, чтобы комфортно пользоваться электрозаправками.

Такое медленно развитие электромобилей в стране можно связать с извечным философским вопросом о курице и яйце, уверен Попов. Пока в крупных городах находятся всего две-три электрозаправки, покупатель для электромобиля будет находиться редко. А пока эти машины не найдут популярность у потребителя, новые пункты для «подзарядки» никто строить не будет.

«Пока что электромобиль – это экологическая история с "вынесенным эффектом". Если мы в центре Петербурга заряжаем автомобиль Tesla, то в другом конце области стоит ГРЭС, которая жжет мазут или солярку в больших объемах, чтобы Tesla могла заправиться. Поэтому если люди говорят о серьезном отношении к экологии, то они должны понимать, что это не потребление, безопасное для природы, а экологическое производство. Не нужно скрывать одну правду, прикрываясь другой», — добавил Попов.

Автомобильный эксперт напомнил, что в России сейчас решают вопрос об отмене транспортного налога. 20 августа 2020 года В Госдуму внесли соответствующий законопроект, инициатором стал член комитета ГД по контролю и регламенту, депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Если нижняя палата парламента поддержит законопроект, то обязательный платеж будет упразднен с 1 января.

В случае одобрения инициативы, транспортный налог будет включен в стоимость бензина. Дмитрий Попов указал, что электромобили в этом случае останутся «не у дел».

«А что тогда будут платить электромобили, которые бензином не пользуются? Но при этом они продолжают ездить по дорогам и наносят ущерб дорожному покрытию и так далее. В этом случае я бы лучше исчислял транспортный налог по формуле, которая бы учитывала километраж пробега в течение года, мощность двигателя или разрешенную максимальную массу транспортного средства», — заключил специалист.

«Политика Сегодня» ранее писала о возможной отмене транспортного налога. Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов обратил внимание на то, что транспортный налог давно утратил свою первоначальную функцию.