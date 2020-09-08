Ханга считает пошлостью то, как звезды кичатся своими деньгами и яхтами

Телеведущая Елена Ханга не считает, что консерваторы «закручивают гайки» и вынуждают женщин одеваться скромнее, по ее мнению, в этой области многое зависит от моды, а также свое влияние оказывают культура и религия.

Об этом телеведущая рассказала, участвую в пресс-конференции на тему «Чулки и короткие юбки. Вынудят ли консерваторы одеваться женщин скромнее?», которая во вторник, 8 сентября, прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам ведущей, она сама не призывает всех ходить в мини-юбках, но, если у кого-то красивые ноги, почему бы их не показать, если сделать это со вкусом. Порой, конечно, бывает так, что смотреть на некоторых модниц неловко, но нужно не просто следовать за тенденциями в моде, а соблюдать пропорции, посоветовала Ханга.

Во время поездок в мусульманские страны, напомнила Елена Ханга, например, в Дубаи, туристок предупреждают не надевать мини-юбки, но и там многое зависит от моды, а в последнее время туристам стали позволять больше, чем раньше.

Некоторые критерии и требования к одежде в мусульманских регионах, по ее словам, действуют локально и относятся скорее к местным жителям. И никто не посадит в тюрьму туриста за их нарушение. Хотя есть и страны, где к этому относятся более строго, но к этому нужно относиться с уважением, как, например, в Дагестане, где муфтият призвал туристов чтить местные традиции и не одеваться откровенно.

«Я думаю, это тоже правильно. Если просят о чем-то туристов, почему бы и не прислушаться. Есть страны с очень жесткими правилами, к этому надо относиться с уважением», — высказала телеведущая свое мнение.

В то же время гостья пресс-конференции не согласилась с тем, что феминистки более активно борются за скромность женщин в одежде.

«Феминистки не борются за то, чтобы как-то одеваться. Они борются за равноправие. Никогда не слышала, чтобы феминистки призывали одеваться в неброское», — заявила по этому поводу Ханга.

Однако вопрос вкуса в одежде относится не только к женщинам, мужчины тоже порой могут вырядится пошло и вызывающе.

«Я ненавижу, когда мужчины ходят в сандалиях и поигрывают пальчиками. Также не люблю, когда ходят в тренировочных костюмах, «трениках». В мужчине все должно быть прекрасно», — отметила телеведущая.

По ее словам, конечно, всегда найдутся такие консерваторы, которые считают, что раньше все было лучше, но в наши дни появился новый тренд, когда звезды демонстрируют очень дорогие брендовые вещи – вот это действительно пошло, подчеркнула Ханга.