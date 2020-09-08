Волочкова ответила на обвинения в вульгарности

Российская балерина, танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что никак не реагирует на обвинения в вульгарности, поскольку хочет, чтобы одежда подчеркивала достоинства и скрывала недостатки.

«Я прекрасно понимаю, что в этой жизни не прощают красоты, естества, натуральности и доброты. Я за эстетику и красоту. Пошлость — это то, что некрасиво, неприятно. Если тело красивое и совершенное и на женщине паранджа, то она будет выглядеть сексуальнее, чем пышная дама в юбке. Я за свободу. Я хочу, чтобы каждый одевался так, как ему нравится», — сказала балерина.

Анастасия Волочкова, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», подчеркнула, что при выборе одежды традиции других народов и негативная реакция посторонних ее мало волнуют.

«Они наряжают своих жен в паранджу и сами бегут за нашими женщинам в юбках и шортиках. И они будут рассказывать нам о морали? Пусть на себя посмотрят. Я родилась в России и буду одеваться, как я хочу», — разъяснила балерина.

Танцовщица отметила, что мораль ей не навязать и не испугать тенденциями, поскольку за всю жизнь она прошла и травлю, и противодействие.

«Я не надену то, что мне не нравится просто из-за тенденции. И прятаться я не буду, потому что мне есть что показать. Я горжусь своим фантастическим телом. За этой красотой лежит многодневный и многочасовой труд. Я горжусь своей растяжкой, ногами», — подчеркнула балерина.

Анастасия Волочкова, по ее словам, равнодушна к тренду показывать дорогие брендовые вещи, потому что считает, что в жизни «имеет ценность то, что не имеет цены».

«Любовь, отношения, эмоции. Я никогда не стремилась к дороговизне. Однажды у меня украли все украшения, которые мне подарили мои мужчины за всю жизнь. И я не так расстроилась, потому что важно то, что я ношу в себе. Деньги и материальные ценности невозможно все унести», — поделилась мнением балерина.

Сейчас Анастасия Волочкова работает с цирковым училищем, с которым создает новый проект. Балерина не исключила, что через несколько недель анонсирует новый спектакль.