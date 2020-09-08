Депутат ЗакСа Петербурга поддержал идею о создании дроншеринга в России

В России планируют создать беспилотный воздушный каршеринг. Скоро каждый желающий получит возможность заказать дрон через мобильное приложение для различных нужд: от доставки груза до аэросъемки, пишут «Известия».

Сургутский пилотный проект «Птеро» уже одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

Дроншеринг: в России создают сервис оперативной аренды беспилотников По всей стране могут появиться логистические центры, откуда дроны будут вылетать по запросам всех желающих. Есть ли перспективы у проекта? https://t.co/o3TLa02kyf — Business FM (@Radio_BFM) September 6, 2020

За полтора года российские инженеры намерены организовать три сервисно-логистических центра, откуда беспилотники будут запускаться в небо. Общая стоимость проекта — 50 млн рублей. Через пять-шесть лет, вероятно, появится целая сеть.

«Логистический центр будет состоять из взлетно-посадочной площадки площадью 0,5–1 га и здания с помещениями для выполнения регламентных работ и для расположения локального дата-центра. Фактически на общей площади помещений около 100 кв. м можно за день выполнять регламентные работы не менее чем для пяти летательных аппаратов и содержать соответствующий персонал», — передают «Известия» слова технического директора и главного конструктора проекта «Птеро» Амира Валиева.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Купченко («Единая Россия») назвал идею о дроншеринге молодежной и перспективной. В комментарии «Политике Сегодня» депутат подчеркнул, что развитие этого направления пришлось как раз кстати.

«Проект очень интересный. Это направление будет востребованным, в том числе и в связи с пандемией коронавируса, когда широко использовалась дистанционная доставка. С этой стороны мы можем только приветствовать развитие этого направления, но при жестком соблюдении законодательства», — сказал Купченко в кулуарах международного форума «Безопасность на транспорте».

Собеседник ПС добавил, что создание легального рынка дроншеринга позволит пресекать незаконную деятельность. Так, все дроны будут принадлежать официальным организациям, их станет легче регистрировать, контролировать и эксплуатировать.

Яндекс поверил в беспилотники (Сбербанк тоже) и предложил каршеринг таксистам Направление беспилотных автомобилей выделено из "Яндекс.Такси" в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), ...https://t.co/AhKqkTbisF, Новости https://t.co/CunBW3LT5M — ТЕХНО.ПРО (@TeXn0Pro) September 4, 2020

«Это сразу поставит барьер на пути нелегального использования, ведь каршеринг такси по сути ликвидировал нелегальные таксоперевозки. Здесь то же самое. Там, где нет легального такси, есть нелегальный рынок. А здесь его предлагается легализовать. Человек заказывает доставку через дрон, но управлять им должен специалист этой организации, имеющий соответствующую подготовку. Чтобы это не было хаотичной системой. Это ведь не будет заказ пиццы. Это должна быть профессиональная деятельность подготовленных людей. А так, это великолепная идея», — подытожил депутат.

Ранее пользователям каршеринга разрешили использовать ряд автомобилей для перевозки людей. Соответствующая функция появилась в приложении «Яндекс Go».

Пользователи «Яндекс Go» могут арендовать автомобили каршеринга для перевозки пассажиров. Эксперимент по объединению каршеринга и такси пока проводят только в Москве, и речь идет о тарифе Business. Мы разбирались, как это повлияет на рынок перевозок: https://t.co/SEb3qqalKg pic.twitter.com/5gmYLjubHc — Известия (@izvestia_ru) September 8, 2020

При аренде машины для транспортировки людей водитель оплачивает почасовой тариф, а все расходы на мойку и бензин уже включены в его стоимость. Так, бронировать авто можно на два, четыре, шесть или 12 часов. Подобный эксперимент проводится пока только в Москве и действует на тарифе Business.