Минобороны Индии: солдаты НОАК открыли огонь в Ладакхе

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая (НОАК) открыли стрельбу во время приближения к посту индийских войск в Ладакхе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии.

Индийское ведомство отмечает, что выстрелы были произведены в воздух. Таким образом, НОАК нарушает достигнутые договоренности, проводя агрессивные действия в районе спорной территории Ладакх. При этом не прекращаются взаимодействия на военном, политическом и дипломатическом уровнях, цитирует военных РИА Новости.

Китайские солдаты пытались выстрелами запугать индийских пограничников на линии непосредственного контроля. В то же время армия Индии не пересекала линию, а также не предпринимала каких-либо агрессивных действий, в частности стрельбы, отметили в ведомстве.

Конфликт между Индией и Китаем в районе озера Пангонг Цо начался 5 мая 2020 года. В течение нескольких месяцев солдаты двух стран сталкивались на спорной территории с применением холодного оружия, что привело к десяткам жертв.