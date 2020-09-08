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16:33   8 Сентября 2020
Армия

Китайские эксперты увидели в БЖРК "Баргузин" серьезную угрозу для США

Китайские эксперты увидели в БЖРК "Баргузин" серьезную угрозу для США

Появление в СССР боевого железнодорожного ракетного комплекса "Молодец" стало головной болью для Пентагона. Проектируемый новый комплекс "Баргузин", когда он выйдет на маршрут, станет еще большей проблемой для американских стратегов.

Главное преимущество боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" — неотличимость от обычного грузового состава. Только в вагонах вместо мирных грузов находятся пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, напоминает китайское издание Sina.

Китайские эксперты отметили ряд проблем, которые нужно решить России для того, чтобы эффективно применять "Баргузин", но в этом поможет опыт использования в СССР БЖРК "Молодец". Преимущество таких комплексов по сравнению с автомобильными в гораздо большей грузоподъемности.

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Автор: Борис Нестеров
#баргузин #бжрк #молодец

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