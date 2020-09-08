Глава МИД Греции раскритиковал Турцию за военное вмешательство в ряд стран

Экспансионизм Турции недопустим, эта страна вторглась в ряд государств и угрожала Греции. В связи с этим Евросоюз должен принять меры, уверен глава греческого МИД Никос Дендиас.

Греческий дипломат обратился к странам-участницам Европейского союза. Необходимо остановить провокации со стороны Турции, которая нарушает безопасность, передает его слова Федеральное агентство новостей. Среди прочего он вспомнил политику шантажа на государственном уровне при помощи волн мигрантов.

Также Дендиас отметил вторжения Турции при помощи вооруженных сил в Сирию, Ирак, Ливию, и Кипр. Помимо этого, турецкое государство нарушало морские и воздушные границы Греции и даже угрожало Афинам, подчеркнул дипломат. Если ЕС является семьей, то семейные ценности не должны быть разрушены таким образом, резюмирует Дендиас.