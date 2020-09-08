Меркель: решение по "Северному потоку — 2" будет общеевропейским

Решение по российскому газопроводу "Северный поток — 2" не ограничится Германией, а будет носить общеевропейский характер. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Несмотря на постоянное давление со стороны Белого дома и ряда политиков Евросоюза, канцлер еще не приняла решение в отношении российского газопровода. Меркель подчеркнула, что окончательный вердикт будет отражать мнение всей Европы.

Глава оппозиционной немецкой партии "Союз-90/Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт ранее выразила мнение политсилы, что Берлин должен остановить реализацию российского проекта. Американский президент Дональд Трамп также выразил поддержку инициативе остановить "Северный поток — 2".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул абсурдность возможного введения санкций в отношении газопровода.