Как в изменившихся условиях увеличить продажи и расширить клиентскую базу

Вы работаете в сфере прямых продаж? Постоянно думаете как в сегодняшних условиях увеличить продажи и расширить клиентскую базу? Решаете задачу удержания действующих клиентов и повышения их лояльности?

Всё это можно сделать при помощи актуального современного маркетингового инструмента - правильного построения работы в социальных сетях.

Не важно, в каком секторе вы работаете – в В2В или В2С. Инструменты немного отличаются, есть своя специфика, но социальные сети способны повышать продажи в любой сфере и отрасли. И речь не о таргетированной рекламе, которая тоже, безусловно, работает, а именно о построении отношений с аудиторией через контент и диалог, через прямую коммуникацию и вовлечение. Это уже более тонкие настройки, но они позволяют серьезно увеличивать продажи.

Если ваш рынок – В2В и вы работаете с компаниями и поставляете что-то другим бизнесам, для вас есть курс «PR в соцсетях для В2В», присоединиться к нему можно до 10 сентября:

- как выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для В2В-бизнеса

- как соцсети помогают повышать продажи в В2В-сегменте

- как находить и привлекать нужную аудиторию для формирования имиджа В2В-компании в глазах целевых клиентов

- как увеличивать лояльность действующих клиентов благодаря работе в соцсетях

- как писать посты, которые действительно будут читать

- как повышать осведомленность клиентов о продукте и помогать им делать правильный выбор в вашей ассортиментной линейке

Подробная программа доступна здесь.

Если вы продаете свой продукт людям, которые покупают у вас напрямую или приобретают производимые вами товары в розничных магазинах, мы предлагаем вам курс «Продвижение В2С бизнеса в соцсетях» (старт 1 октября):

- как продвигать бренд компании конечным потребителям через соцсети

- как отстраиваться от конкурентов

- чем привлекать аудиторию к своим аккаунтам и как увеличивать число подписчиков и лояльных пользователей

- как повышать узнаваемость бренда вашей компании и стимулировать потенциальных клиентов на совершение покупок

- как формировать лояльность клиентов и преданность марке или компании

Автор и ведущий курсов – Тимур Асланов (входит в 27 лучших бизнес-тренеров России по результатам исследования журнала «Управление персоналом»).

Программа каждого курса построена на практических примерах и кейсах. Живые онлайн-уроки со спикером, в процессе которых он дает ценные и полезные рекомендации, отвечает на вопросы участников и дает упражнения на отработку навыков.

Зарегистрироваться на курс можно на сайте или по телефону (495) 540-52-76