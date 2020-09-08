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16:05   8 Сентября 2020
Происшествия

Осужденного Ефремова доставили в СИЗО-5 "Водник"

Осужденного Ефремова доставили в СИЗО-5 "Водник"

Осужденного Михаила Ефремова в соответствии с приговором доставили в московское СИЗО-5 "Водник", где он будет помещен на карантин, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.

Актеру проведут первичный медицинский осмотр, после чего определят в карантинное отделение.

Сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП 8 июня 2020 года. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима, на три года лишили водительских прав и обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Суд не стал лишать актера государственных наград.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сизо #ефремов #наказание

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