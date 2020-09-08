Адвокат Афанасьев назвал лояльным срок Ефремова

Михаил Ефремов получил лояльный срок, считает адвокат Сергей Афанасьев. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима.

Срок обоснован непризнанием вины Ефремовым по делу о смертельном ДТП, заявил собеседник телеканала "360". Столичный суд счел смягчающие обстоятельства, в частности, звание заслуженного артиста. По мнению Афанасьева, при апелляционном пересмотре дела срок уменьшится максимум до шести лет.

Суд постановил взыскать с Ефремова 800 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны. Афанасьев заявил, что это средний штраф, поскольку, как правило, с осужденных взыскивают в пределах миллиона рублей за погибшего.