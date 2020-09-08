Джангиров предсказал окончательную утрату Украиной чернозема

Пагубная сельскохозяйственная деятельность на Украине привела к тому, что страна почти утратила свои знаменитые раньше на весь мир черноземы, а вскоре вся земля там может стать совершенно бесплодной.

С таким предостережением в эфире интернет-канала «UkrLife» выступил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, по словам которого Украина не просто уже отстает от всего мира, но украинцы еще и все время обманывают сами себя, сильно преувеличивая свою «нужность и важность».

«У нас же до сих пор можно почитать всякий бред про украинский чернозём. Потому что ещё в 2018 году официальные анализы показали, что в нашей почве три-четыре процента гумуса, да это хорошая почва, но не более, — подчеркнул эксперт. — Потому что чернозем это от 4 до 12 процентов, у нас нет того количества питательных веществ, которые необходимы. У нас хорошая почва, но уже фактически чернозем только пятнами».

Это, по словам Джангирова, произошло потому что сельскохозяйственные земли использовали варварски, особенно при переходе на выращивание рапса, свеклы и других технических культур, которые истощают почву.

«Нужна постоянная рекультивация, но никто этим не занимается, потому что всем плевать», — подчеркнул политолог.

А иностранные инвесторы, которые вскоре скупят украинские сельхозугодья за бесценок, по мнению Джангирова, тем более не будут заниматься рекультивацией и окончательно погубят украинские черноземы, когда-то известные во всем мире.

«При той цене, за которую собираются продавать землю, грубо говоря, 20 тысяч гривен за гектар, а оптом, наверное, будет дешевле. При такой цене вообще ничего вкладывать не надо, ты все ровно отобьешь инвестиции и так до конца пока не убьешь землю», — предсказал эксперт.

Напомним, весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отменив таким образом почти 20 летний мораторий на торговлю землей. Согласно документу, начиная с 1 июля 2021 года право приобретать сельскохозяйственные земли площадью не более 100 гектаров получат граждане Украины, а с 1 января 2024 года это право получат и иностранные граждане.

Несмотря на то, что сам Зеленский назвал подписание данного закона «историческим моментом для всех граждан Украины и для него лично», большинство политиков, политологов и экспертов, склоняются к мысли, что его реализация приведет к окончательному обнищанию страны, которая больше даже не сможет претендовать на статус аграрной державы. При этом практически все эксперты отмечают, что закон о продаже сельскохозяйственных земель был принят украинскими властями под давлением Международного валютного фонда (МВФ).