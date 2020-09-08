Science and Technology Daily: Россия и Китай создают батареи нового типа

Российские и китайские ученые совместно работают над разработкой новых недорогих материалов для производства топливных элементов нового типа – водородных.

Об этом во вторник, 8 сентября, пишет китайское издание Science and Technology Daily, отмечая очевидность преимущества новых источников энергии, так как они более эффективны и экологичны, а после создания новых материалов для них, они станут еще и доступны по цене.

«В настоящее время российские и китайские ученые разрабатывают новые материалы для производства недорогих водородных батарей, — говорится в материале китайской газеты. — Такие источники электроэнергии более эффективны и экологически безопасны, в процессе их использования выпускается вода, либо водяной пар».

Работы в данном направлении совместно ведут российские исследователи из Самарского национального исследовательского университета имени Королева и китайские исследователи-разработчики из Пекинского химико-технологического университета.По словам профессора кафедры физической химии и хромотографии Самарского университета Анджелы Булановой, к настоящему времени уже есть опыт использования водородных элементов питания – они применяются в самолетах и космических аппаратах, а также в промышленности и даже в быту. Но водородные батарейки очень дорогие, так как в них используется платина, которая является наилучшим катализатором, восстанавливающим кислород. Если бы не вопрос цены, водородные батарейки являются отличной альтернативой всем остальным элементам питания, так как они экологичны, эффективны и у них широкий диапазон рабочих температур.

«Наша идея в том, что мы предлагаем делать носитель для катализаторов на основе мезопористых соединений — материалов с микроскопическими порами диаметром от 2 до 4 нанометров, — рассказала Анджела Буланова. — Эти соединения мы сможем допировать, то есть, встраивать при синтезе туда какие-то элементы, которые улучшают каталитические свойства, например, азот. Мы будем встраивать туда также редкоземельные элементы — диспрозий, лантан, тербий, и будем испытывать получаемые катализаторы на специальном оборудовании».

На данную программу исследований, рассчитанную на три года, уже выделен грант РФФИ по линии БРИКС, в рамках которого на нее будет ежегодно выделяться финансирование в размере 5 миллионов рублей.

Китайские ученые, как уточняет газета, в данных исследованиях отвечают за проведение теоретических расчетов и экспериментов. Также китайская сторона займется производством анионообменных мембран для водородных батареек. Российские же ученые сосредоточат усилия на разработке эффективных не платиновых катализаторов и их испытаниях.