Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:49   8 Сентября 2020
Общество

Лукашенко назвал условие дальнейшей интеграции Белоруссии и России

Лукашенко назвал условие дальнейшей интеграции Белоруссии и России

Белоруссия готова продолжить интеграцию с Россией, но для этого должно выполняться одно условие, подчеркнул президент республики Александр Лукашенко,

Сначала, по его словам, должны реально заработать все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты. Соответствующее заявление привел в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко.

Комментируя свое будущее, глава Республики Беларусь отметил, что просто так не уйдет, поскольку обустраивал страну четверть века и не может все бросить. При этом действующие власти готовы провести реформу Конституции, а после нее, возможно, и досрочные президентские выборы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #интеграция #союзное государство #Россия и белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...