Лукашенко назвал условие дальнейшей интеграции Белоруссии и России

Белоруссия готова продолжить интеграцию с Россией, но для этого должно выполняться одно условие, подчеркнул президент республики Александр Лукашенко,

Сначала, по его словам, должны реально заработать все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты. Соответствующее заявление привел в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко.

Комментируя свое будущее, глава Республики Беларусь отметил, что просто так не уйдет, поскольку обустраивал страну четверть века и не может все бросить. При этом действующие власти готовы провести реформу Конституции, а после нее, возможно, и досрочные президентские выборы.