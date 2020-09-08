Лидер православного движения призвал людей вспомнить о нравственности

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассуждая на тему границ между пошлостью, развратом и современной модой отметил, либо человечество пойдет по пути «оскотинивания», либо вспомнит о нравственности и морали.

«Господь заведовал, чтобы мы плодились, размножались и населяли Землю. Понятие брака для деторождения стало святым. Мини-юбки — это как раз пропаганда животного влечения. Когда человек не думает о том, чтобы вступить в брак и родить детей, а для того, чтобы привлечь самца внешним видом. Здесь ни о какой морально-нравственной ситуации речь не идет», — считает Кормухин.

Андрей Кормухин, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», предложил подумать о морально-нравственной составляющей такого понятия, как скромность.

«Вот надо подумать, какой бы мы хотели видеть нашу дочь, чтобы она не привлекла внимание насильника, жиголо и стала счастливой женой и матерью. Вот такой критерий должен вернуться в общество», — сказал лидер православного движения.

Женщина приличных нравов и в длинной юбке скорее не привлечет внимание насильника, продолжил Андрей Кормухин. Хотя мужчины тоже ведут себя не лучшим образом. Однако, если люди хотят себя очеловечить, тогда нужно вспомнить о нравственности.

«Если вы показываете доступность и распущенность, то поверьте, тут же нарисуется 10 человек и это будет льстить, но потом, когда один из них вас бросит, вы пожалеете», — добавил лидер православного движения.

Андрей Кормухин призвал не сравнивать нудистские пляжи с тенденцией оголяться. По его мнению, пляж, где совместно отдыхают мужчины, женщины и дети без одежды, вызывают брезгливость. Однако все зависит от общества и правил, которые люди принимают.