Защита Ефремова намерена обжаловать приговор Пресненского суда Москвы

Судебная история вокруг смертельного ДТП, виновным в котором признан актер Михаил Ефремов, еще не завершилась. Адвокат осужденного Эльман Пашаев заявил о намерении обжаловать приговор Пресненского суда Москвы.

Приговор суда может быть обжалован в законном порядке всему участниками судебного процесса. РИА Новости сообщает, что этим правом решила воспользоваться защита актера Михаила Ефремова, который был признан виновным в смерти Сергея Захарова в результате ДТП, совершенном Ефремовым в нетрезвом состоянии. Прокуратура Москвы и потерпевшая сторона удовлетворены решением суда и отказались от права на обжалование.