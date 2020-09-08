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14:13   8 Сентября 2020
Происшествия

Защита Ефремова намерена обжаловать приговор Пресненского суда Москвы

Защита Ефремова намерена обжаловать приговор Пресненского суда Москвы

Судебная история вокруг смертельного ДТП, виновным в котором признан актер Михаил Ефремов, еще не завершилась. Адвокат осужденного Эльман Пашаев заявил о намерении обжаловать приговор Пресненского суда Москвы.

Приговор суда может быть обжалован в законном порядке всему участниками судебного процесса. РИА Новости сообщает, что этим правом решила воспользоваться защита актера Михаила Ефремова, который был признан виновным в смерти Сергея Захарова в результате ДТП, совершенном Ефремовым в нетрезвом состоянии. Прокуратура Москвы и потерпевшая сторона удовлетворены решением суда и отказались от права на обжалование.

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Автор: Руслан Неглинный
#пашаев #суд над ефремовым #приговор ефремову

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