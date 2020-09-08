Коротченко объяснил, почему Запад не сможет создать помехи для С-400

Никакие помехи, создаваемые иностранной радиопередающей аппаратурой не смогут помешать функционированию российских систем С-400, которые изначально создавались для работы в условиях сильного радиоэлектронного противодействия.

Об этом в беседе с телеканалом «Пятый» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя ситуацию с возможной попыткой французского корабля блокировать работу расположенных в Крыму систем ПВО С-400 «Триумф».

Сообщения о такой попытке появились в СМИ накануне – 7 сентября. По информации издания Avia.pro, корабль Dupuy de Lome ВМС Франции, миновав пролив Босфор, взял курс к берегам полуострова Крым, где попытался «произвести постановку помех» для зенитно-ракетного комплекса С-400. При этом отмечалось, что французское судно было оснащено лишь радиопередающей аппаратурой и не имело на борту боевого оружия.

При этом аналитики издания Avia.pro предположили, что, учитывая участившиеся провокации подобного рода у российских границ, например, полеты иностранных бомбардировщиков над Черным и Балтийским морями, рано или поздно запад сможет пробить защиту наших новейших зенитно-ракетных комплексов.

«С-400 изначально создавалась для успешных действий в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника. Поэтому никакие помехи не могут затруднить функционирование С-400. Тем более, что это многоканальная система, адаптированная к любым вариантам помеховой обстановки», — заявил по этому поводу Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, нет никаких оснований опасаться возможной угрозы для наших ЗРК, особенно в Черном море, так как противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» берут на сопровождение любую обнаруженную ими в акватории цель. Таким образом, если бы ситуация с «тренировкой» французского судна была воспринята ими как настоящая угроза, корабль Dupuy de Lome был бы сразу уничтожен, и для России это была бы хорошая возможность потренироваться на настоящем противнике, ставящем помехи.

«Это позволит нам практически в реальной ситуации отработать варианты боевой работы в условиях плотного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Таким образом вольно или невольно французский корабль подыгрывает нашим силам ВКС в совершенствовании боевого мастерства», — отметил Игорь Коротченко.

Также военный эксперт напомнил, что Россия объявлена военным противником НАТО «на уровне доктринальных документов», поэтому она не застрахована от того, что страны-участницы альянса будут предпринимать попытки электронного шпионажа.

Запад хотел, хочет и будет хотеть состязаться с Россией по уровню боевой мощи, а значит ему придется все время сталкиваться с отражением своих атак и мириться с этим.