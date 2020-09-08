Создатель "Новичка" не верит в версию о намеренном "убийстве" Навального

Госпитализированного блогера Алексея Навального не собирались убивать, но якобы хотели вывести его из строя, заявил один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов.

Российский химик Мирзаянов считает, что "отравители" якобы хотели сделать инвалида из Навального. Специалист, принимавший участие в создании яда, в настоящее время проживает в США. Химик не обосновал свое мнение конкретными фактами.

Навальный мог пострадать от рук зарубежных коллег — Владимира Ашуркова и продавщицы книг из Лондона Марии Певчих. Примечательно, что инцидент с блогером произошел после ссоры с соратниками.