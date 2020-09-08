Ефремову сократили срок за счет домашнего ареста

Народному артисту Михаилу Ефремову предстоит отсидеть около 7 лет 10,5 месяца, так как время, проведенное под домашним арестом, зачли ему в срок.

Пресненский суд Москвы зачел время с 10 июня по 7 сентября в срок Ефремова из расчета два дня домашнего ареста за день пребывания в колонии. Из этого следует, что артист отсидел уже полтора месяца.

Приговор может быть обжалован, решение суда еще не вступило в силу. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, также Ефремова лишили права управления машиной на три года после освобождения. Суд не стал лишать актера государственных наград.

Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади. Артист вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Экспертиза обнаружила в организме актера алкоголь и следы наркотических веществ.