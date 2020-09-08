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13:55   8 Сентября 2020
Политика

Лукашенко признал, что "немного пересидел" на должности президента

Лукашенко признал, что "немного пересидел" на должности президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на должности главы государства. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью, которое прошло в Минске во Дворце Независимости.

По словам Лукашенко, его показывают "не только из телевизора, но из утюга и чайника". Однако глава республики уверен, что только он способен в нынешних условиях защитить Белоруссию.

Ранее белорусский лидер заявлял об опасности на западных границах и отдавал приказ о приведении Вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #президент #лукашенко

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