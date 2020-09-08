Лукашенко признал, что "немного пересидел" на должности президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на должности главы государства. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью, которое прошло в Минске во Дворце Независимости.

По словам Лукашенко, его показывают "не только из телевизора, но из утюга и чайника". Однако глава республики уверен, что только он способен в нынешних условиях защитить Белоруссию.

Ранее белорусский лидер заявлял об опасности на западных границах и отдавал приказ о приведении Вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.