Последние несколько лет РФ подвергается давлению Запада: в ход идут санкции, хакерские и информационные атаки. США и союзники недовольны тем, что Россия держит курс на суверенную политику, закрепляя его в Конституции, заявил политолог Юрий Самонкин.

Запад устраивает кибератаки на критическую инфраструктуру Российской Федерации. Об этом рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Как отметил Крутских, DDoS атаки уже стали привычным делом. Во время голосования по поправкам к Конституции зафиксирована целая серия кибератак, в основном, с территории США, Украины и Великобритании. Кроме того, война против РФ ведется и в информационном пространстве. Об этом рассказал президент АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин. Участвуют в этом крупнейшие западные интернет-компании, которые занимаются пропагандой и цензурой в Сети, передает Nation News.

"Информационно-гибридная война против России идет уже больше пяти лет. Например, со стороны зарубежных западных социальных сетей, блокирующих российский контент — Facebook, Instagram, Twitter. Параллельно они продвигают русофобские либеральные идеи. Мы находимся в неком вакууме", — отметил собеседник издания.

Запад пытается изменить политический курс Российской Федерации, используя для достижения этой цели все возможные методы, в том числе экономическое давление, информационную пропаганду, попытки рассорить Россию со странами постсоветского пространства.

DDoS атаки как попытка давления на РФ также предпринимаются регулярно, пояснил Самонкин. Этот метод применялся и американцами, и прочими западными странами с 2011 года.