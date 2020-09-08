Хотят изменить внешнеполитический курс РФ: Самонкин о целях инфовойны США
Последние несколько лет РФ подвергается давлению Запада: в ход идут санкции, хакерские и информационные атаки. США и союзники недовольны тем, что Россия держит курс на суверенную политику, закрепляя его в Конституции, заявил политолог Юрий Самонкин.
Запад устраивает кибератаки на критическую инфраструктуру Российской Федерации. Об этом рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Как отметил Крутских, DDoS атаки уже стали привычным делом. Во время голосования по поправкам к Конституции зафиксирована целая серия кибератак, в основном, с территории США, Украины и Великобритании. Кроме того, война против РФ ведется и в информационном пространстве. Об этом рассказал президент АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин. Участвуют в этом крупнейшие западные интернет-компании, которые занимаются пропагандой и цензурой в Сети, передает Nation News.
"Информационно-гибридная война против России идет уже больше пяти лет. Например, со стороны зарубежных западных социальных сетей, блокирующих российский контент — Facebook, Instagram, Twitter. Параллельно они продвигают русофобские либеральные идеи. Мы находимся в неком вакууме", — отметил собеседник издания.
Запад пытается изменить политический курс Российской Федерации, используя для достижения этой цели все возможные методы, в том числе экономическое давление, информационную пропаганду, попытки рассорить Россию со странами постсоветского пространства.
DDoS атаки как попытка давления на РФ также предпринимаются регулярно, пояснил Самонкин. Этот метод применялся и американцами, и прочими западными странами с 2011 года.
"Мы снова столкнулись с DDoS атаками, которые пытались делать и во время крымского референдума в 2014 году, и во времена президентских и парламентских выборов 2011–2012 годов", — сказал эксперт.