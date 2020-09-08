Брэдли Купер назвал бессмысленной премию "Оскар"

Американский актер и режиссер Брэдли Купер высказал свое отношение ко главной кинопремии "Оскар". Лауреат премий BAFTA считает ее интересной, но абсолютно бессмысленной.

Звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" признался, что считает голливудские кинопремии "интересными, но абсолютно бессмысленными".

У Брэдли Купера нет ни одного "Оскара", хотя он несколько раз был номинирован в категории "Лучшая мужская роль", за фильмы "Звезда родилась", "Снайпер", "Мой парень псих" и другие. А режиссерские работы были номинантами на победу в номинации "Лучший фильм".

Купер считает, что премии для актера — настоящее испытание. Однажды он признался, что у него остался осадок после того, как он не вошел в число кандидатов на премию "Оскар" категории "лучший режиссер" за киноленту "Звезда родилась".