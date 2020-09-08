Россияне попросили ввести уголовную ответственность за эксплуатацию львов

Россиянин опубликовал петицию на сайте Сhange.org в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина. Согласно тексту обращения, львы становятся жертвами корыстных людей, которые не только строят бизнес на эксплуатации диких зверей, но и не желают должным образом ухаживать за ними.

Возросло число передвижных зоопарков и цирков, коммерсантов, которые зарабатывают деньги зарабатывающих на фотосессиях со львами, а также прочих живодеров, использующих зверей ради личного обогащения. Автор петиции напомнил об искалеченном львенке Симбе, ставшим жертвой хозяина-живодера.

«В близком к смертельному состоянии детеныш льва оказался из-за отсутствия должного ухода со стороны живодера, незаконно владевшего им. К счастью, Симба оказался в руках ветеринара и руководителя приюта для диких зверей «Спаси меня» Карена Даллакяна, спасшего умиравшее животное. Лишь широкая огласка помогла завести уголовное дело на фотографа-преступника», — говорится в петиции.

Подобных историй, по словам автора обращения, но только с печальным финалом, гораздо больше, чем моно представить. Рынок торговли дикими животным работает давно и «эффективно», потому что приносит прибыль.

Петиция поможет внести львов в международную Красную книгу и одновременно в приложение I конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Данный шаг спасет хищников от трофейной охоты и торговли в качестве живого товара.

«Законодательной поддержкой же инициативы должен стать новый закон, по которому торговля и использование данного вида кошачьих должны преследоваться уголовной ответственностью», — подчеркнул автор петиции.

«Закон Симбы» покажет людям, как защищать львов Уголовным кодексом, потому что сейчас 245 статья УК РФ «Жестокое обращение с животными» работает крайне неэффективно, считает автор обращения. В результате чего некогда грозный «царь зверей» превратился в беззащитную игрушку в руках людей.

Ветеринарный врач, основатель приюта «Спаси меня» Карен Даллакян сообщал, что львенок Симба переедет жить в специальный вольер реабилитационно-образовательного центра Танзании. В распоряжении львенка окажутся два гектара свободной территории.

Осталось построить вольер — ограждение под электрическим напряжением, чтобы львенок не убежал в дикую природу, но это не значит, что животное «посадят в клетку». Просто теперь Симбе необходим ежедневный ветеринарный надзор на протяжении всей оставшейся жизни.