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13:26   8 Сентября 2020
Происшествия

Признанный виновным Ефремов не был лишен государственных наград

Признанный виновным Ефремов не был лишен государственных наград

Пресненский суд Москвы решил не лишать актера Михаила Ефремова государственных наград и званий. Он был приговорен к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

Полученные за всю актерскую карьеру награды стали смягчающим обстоятельством при вынесении решения в отношении Ефремова. Также на окончательном приговоре сказалось наличие у актера несовершеннолетних детей, сообщает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#суд #москва #ефремов #госнаграды

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