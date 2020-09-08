Признанный виновным Ефремов не был лишен государственных наград

Пресненский суд Москвы решил не лишать актера Михаила Ефремова государственных наград и званий. Он был приговорен к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

Полученные за всю актерскую карьеру награды стали смягчающим обстоятельством при вынесении решения в отношении Ефремова. Также на окончательном приговоре сказалось наличие у актера несовершеннолетних детей, сообщает РИА Новости.