Корнилов предупредил об опасности раскачивания ситуации на Украине

Никто на Украине уже не обращает внимание на происходящие в стране деструктивные процессы, так как постоянные стычки на внутриполитической арене там давно стали привычными.

Об этом в беседе с Информагентством «ПолитЭксперт» заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя слова бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что Украина находится в удручающем состоянии.

По словам экс-министра, в «обнищавшей и разграбленной стране» положение дел ухудшается с каждым днем и скоро от Украины ничего не останется. И когда из-под контроля выйдут социальная и экономическая ситуации, в стране произойдет «кровавое столкновение».

Комментируя этот неутешительный прогноз, Владимир Корнилов отметил, что все эти разрушительные процессы на Украине были запущены уже давно и говорить о них сейчас совсем не преждевременно.

«Разные силы раскачивают ситуацию внутри страны, особенно оппозиционные, — подчеркнул политолог. — Разные политические силы настроены воинственно, и они разделяют страну».

Вскоре на Украине пройдут местные выборы, напомнил Корнилов, и борьба в стране, несмотря на ее плачевное состояние и разграбленность, будет продолжаться, возможно даже с применением силы. И эти процессы, учитывая разрозненность общества в стране, лишь усугубят общий упадок.

Также Корнилов отметил, что Украина находится под патронажем Соединенных Штатов Америки, которые полностью контролируют ее внешнеполитический курс – на отношения с Россией, на расстановку сил у границ. При этом внутренняя ситуация на Украине американцев не волнует совершенно, поэтому тот факт, что в самих Штатах скоро пройдут президентские выборы, никак не повлияет на ситуацию. Украинские конфликты не только не прекратятся, но обострятся еще больше, заключил свои размышления на этот счет Корнилов.

Напомним, выборы в региональные органы власти на Украине пройдут 25 октября 2020 года. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в одном из своих выступлений намекнул на возможный государственный переворот в стране, заявив, что «зелень падает по осени». При этом многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что положение нынешнего украинского президента Владимира Зеленского не только не отличается устойчивостью, но становится все более шатким.

Кроме того, 3 ноября 2020 года в США пройдут президентские выборы, в ходе которых за пост главы Белого дома будут бороться нынешний глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США, бывший вице-президент Джо Байден. По мнению экспертов, эта избирательная кампания станет самой «грязной» за всю историю Америки и ее исход на данный момент не берется предсказывать никто.