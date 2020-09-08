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14:07   8 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Корнилов предупредил об опасности раскачивания ситуации на Украине

Корнилов предупредил об опасности раскачивания ситуации на Украине

Никто на Украине уже не обращает внимание на происходящие в стране деструктивные процессы, так как постоянные стычки на внутриполитической арене там давно стали привычными.

Об этом в беседе с Информагентством «ПолитЭксперт» заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя слова бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что Украина находится в удручающем состоянии.

По словам экс-министра, в «обнищавшей и разграбленной стране» положение дел ухудшается с каждым днем и скоро от Украины ничего не останется. И когда из-под контроля выйдут социальная и экономическая ситуации, в стране произойдет «кровавое столкновение».

Корнилов предупредил об опасности раскачивания ситуации на Украине

Комментируя этот неутешительный прогноз, Владимир Корнилов отметил, что все эти разрушительные процессы на Украине были запущены уже давно и говорить о них сейчас совсем не преждевременно.

«Разные силы раскачивают ситуацию внутри страны, особенно оппозиционные, — подчеркнул политолог. — Разные политические силы настроены воинственно, и они разделяют страну».

Вскоре на Украине пройдут местные выборы, напомнил Корнилов, и борьба в стране, несмотря на ее плачевное состояние и разграбленность, будет продолжаться, возможно даже с применением силы. И эти процессы, учитывая разрозненность общества в стране, лишь усугубят общий упадок.

Также Корнилов отметил, что Украина находится под патронажем Соединенных Штатов Америки, которые полностью контролируют ее внешнеполитический курс – на отношения с Россией, на расстановку сил у границ. При этом внутренняя ситуация на Украине американцев не волнует совершенно, поэтому тот факт, что в самих Штатах скоро пройдут президентские выборы, никак не повлияет на ситуацию. Украинские конфликты не только не прекратятся, но обострятся еще больше, заключил свои размышления на этот счет Корнилов.

Корнилов предупредил об опасности раскачивания ситуации на Украине

Напомним, выборы в региональные органы власти на Украине пройдут 25 октября 2020 года. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в одном из своих выступлений намекнул на возможный государственный переворот в стране, заявив, что «зелень падает по осени». При этом многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что положение нынешнего украинского президента Владимира Зеленского не только не отличается устойчивостью, но становится все более шатким.

Кроме того, 3 ноября 2020 года в США пройдут президентские выборы, в ходе которых за пост главы Белого дома будут бороться нынешний глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США, бывший вице-президент Джо Байден. По мнению экспертов, эта избирательная кампания станет самой «грязной» за всю историю Америки и ее исход на данный момент не берется предсказывать никто.

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Автор: Александр Люблинский
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