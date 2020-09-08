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13:10   8 Сентября 2020
Происшествия

Суд лишил Ефремова водительских прав на три года

Суд лишил Ефремова водительских прав на три года

Виновность актера Михаила Ефремова в смерти Сергея Захарова в результате ДТП доказано судом. С учетом отягчающих обстоятельств Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы и 3 годам лишения водительских прав.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения стало причиной ДТП со смертельным исходом, виновником которого признан актер Михаил Ефремов. РИА Новости ведет текстовую трансляцию из зала заседания Пресненского суда. Судья Елена Абрамова, кроме приговора в виде 8 лет колонии режима, на три года лишила Ефремова права на вождение автомобилем.

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Автор: Яна Либерман
#пресненский суд #ефремов #дтп с ефремовым

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