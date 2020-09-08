Суд лишил Ефремова водительских прав на три года

Виновность актера Михаила Ефремова в смерти Сергея Захарова в результате ДТП доказано судом. С учетом отягчающих обстоятельств Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы и 3 годам лишения водительских прав.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения стало причиной ДТП со смертельным исходом, виновником которого признан актер Михаил Ефремов. РИА Новости ведет текстовую трансляцию из зала заседания Пресненского суда. Судья Елена Абрамова, кроме приговора в виде 8 лет колонии режима, на три года лишила Ефремова права на вождение автомобилем.