Истребитель Су-30СМ2 получит новый мощный двигатель

Модифицированный российский истребитель Су-30СМ2, оснащенный новым двигателем АЛ-41Ф-1С, а также с обновленными системами наблюдения, авионикой, оптикой и радаром, совершит свой первый испытательный полет еще до конца текущего года.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает газета «Известия», приводя данные собственных источников в Минобороны РФ и в военно-промышленном комплексе.

«Получено одобрение на первый полет прототипа Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф-1С «изделие 117С», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что в настоящее время истребители Су-30СМ в базовой комплектации являются самыми распространенными современными военными самолетами, стоящими на вооружении нашей страны и ее союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И со временем, разработчики модифицированной версии планируют все имеющиеся у Минобороны РФ машины довести до стандарта СМ2, а также полностью заменить на них радиолокатор.

Пока же авиастроители заключили с военным ведомством контракт на проверку готовности модифицированного многофункционального истребителя и подготовку его первого полета, согласно которому «Супер-Сухой» с новым мощным двигателем, обновленной бортовой электроникой, оптико-локационной станцией и радаром, а также с расширенным набором вооружения поднимется воздух до конца текущего года.

Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу, посетив в августе Иркутский авиазавод, заявил, что его ведомство планирует в 2020 году подписать с предприятием контракт на общую сумму более 100 миллиардов рублей, на строительство 21 многофункционального истребителя Су-30СМ2 и дополнительно 25 новых учебно-тренировочных Як-130.

Опытно-конструкторскую работу по модификации базового истребителя Су-30СМ, предполагающей увеличение боевых возможностей самолета, а также замену импортных компонентов на отечественные, авиаконструкторы вели с 2015 года. Также в рамках работы, получившей обозначение «Адаптация-Су», конструкторы дорабатывают истребитель для установки на него новых вооружений класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Изначально в процессе модернизации планировалось изменить состав авионики и усилить вооружение истребителя. В таком виде модифицированная модель получила обозначение Су-30СМ1. Но в 2018 году президент РФ Владимир Путин дал поручение максимально унифицировать истребители Су-35С и Су-30СМ, после чего разработчики занялись подготовкой варианта с новым мощным двигателем и заменой нынешнего радара «Барс» на более мощный «Ирбис». После внесения всех изменений новая модификация самолета получила обозначение Су-30СМ2.

Как сообщил в беседе с изданием заслуженный российский летчик-испытатель Игорь Маликов, установка на Су-30СМ» более мощного двигателя от Су-35 даст модифицированному истребителю больший запас тяги, что позволит ему брать на борт больше оборудования и боеприпасов.