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12:57   8 Сентября 2020
Происшествия

Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Артист будет отбывать наказание в колонии общего режима. Заседание по делу Ефремова завершено. Актер устроил смертельное ДТП 8 июня в центре российской столицы.

Жертвой аварии стал водитель фургона Сергей Захаров. Мужчина приехал в Москву на заработки. Курьер скончался в больнице, не приходя в сознание. Ефремов заявлял, что мог сидеть на пассажирском сиденье в момент ДТП, но суд опроверг данную версию в силу ее недостоверности.

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Автор: Василий Пименов
#суд #приговор #ефремов

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