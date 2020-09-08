Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Артист будет отбывать наказание в колонии общего режима. Заседание по делу Ефремова завершено. Актер устроил смертельное ДТП 8 июня в центре российской столицы.

Жертвой аварии стал водитель фургона Сергей Захаров. Мужчина приехал в Москву на заработки. Курьер скончался в больнице, не приходя в сознание. Ефремов заявлял, что мог сидеть на пассажирском сиденье в момент ДТП, но суд опроверг данную версию в силу ее недостоверности.