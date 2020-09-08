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12:35   8 Сентября 2020
Политика

Песков рассказал о первом невиртуальном саммите после пандемии

Песков рассказал о первом невиртуальном саммите после пандемии

Мировой саммит большой двадцатки (G20) пройдет в режиме офлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принимающей стороной является Саудовская Аравия. Песков сообщил, что Россия примет участие в G20, если Саудовская Аравия решит провести саммит офлайн.

Саммит большой двадцатки пройдет в ноябре. Есть вероятность того, что G20 станет первым невиртуальным мировым саммитом с начала пандемии коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #g20 #саммит

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