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12:32   8 Сентября 2020
Общество

Чупров уверен, что продолжение "Шугалея" должен увидеть каждый

Чупров уверен, что продолжение "Шугалея" должен увидеть каждый

Каждый россиянин должен посмотреть фильм "Шугалей-2" и помочь в освобождении российских социологов из ливийской тюрьмы. Соответствующее заявление сделал актер театра и кино Виктор Чупров.

Кинокартина "Шугалей-2", общероссийская премьера которой состоялась 6 сентября на телеканале НТВ, является продолжением первой части ленты о социологах из РФ Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Россияне были похищены в Ливии весной прошлого года и до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига". Никаких обвинений им не предъявлено.

По словам Чупрова, "Шугалей-2" является эмоциональной картиной, которая заставляет о многом задуматься. Кроме того, он считает, что фильм стоит посмотреть каждому россиянину.

"Мне кажется, что этот фильм должен посмотреть каждый человек и решить для себя, в каком мире он хочет жить. Если он хочет жить в мире добра и света, то нужно что-то делать, нужно как-то помогать нашим соотечественникам выбраться из этого ада, из этого плена", — приводит слова кинематографиста Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#шугалей-2 #чупров #социологи в ливии

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