Чупров уверен, что продолжение "Шугалея" должен увидеть каждый

Каждый россиянин должен посмотреть фильм "Шугалей-2" и помочь в освобождении российских социологов из ливийской тюрьмы. Соответствующее заявление сделал актер театра и кино Виктор Чупров.

Кинокартина "Шугалей-2", общероссийская премьера которой состоялась 6 сентября на телеканале НТВ, является продолжением первой части ленты о социологах из РФ Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Россияне были похищены в Ливии весной прошлого года и до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига". Никаких обвинений им не предъявлено.

По словам Чупрова, "Шугалей-2" является эмоциональной картиной, которая заставляет о многом задуматься. Кроме того, он считает, что фильм стоит посмотреть каждому россиянину.