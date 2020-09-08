Суд не поверил показаниям Ефремова о его невиновности

Пресненский суд российской столицы не считает достоверными показания актера Михаила Ефремова, заявлявшего ранее, что он не помнит деталей аварии, и отрицавшего вождение в нетрезвом состоянии.

Защита Ефремова утверждала, что актер сидел на пассажирском сиденье в день смертельного ДТП, 8 июня. Суд также не может признать достоверными показания свидетеля Кобеца, в которых были найдены существенные противоречия.

Изначально после аварии Ефремов признавал, что за рулем автомобиля был именно он. Это подтверждают очевидцы с места событий и сотрудники ГИБДД.

Ранее суд признал виновным Михаила Ефремова в смертельном ДТП в центре Москвы. Наказание объявят позже. Прокурор на предыдущем слушании запрашивала 11 лет колонии.