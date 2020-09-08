Николай Патрушев анонсировал видеоконференцию с ШОС

Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ 15 сентября проведет видеовстречу с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет видеоконференцию со своими коллегами из других стран Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Встреча международных коллег в формате онлайн намечена на 15 сентября.

На повестке дня саммита стоят вопросы региональной безопасности и стабильности на территории ШОС, а также совместное противодействие угрозам безопасности, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры ШОС, сообщает ИНТЕРФАКС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.