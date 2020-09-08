Полиция задержала у здания суда черного мага с фотографиями Ефремова

Сотрудники полиции начали задержания провокаторов и блогеров у здания Пресненского суда Москвы, где проходит оглашение приговора артисту Михаилу Ефремову.

Во вторник, 8 сентября, суд вынесет приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, в котором его признали виновным. У здания Пресненского суда до начала заседания стали собираться колоритные личности, стремящиеся привлечь к себе внимание прессы. Разбираться с ажиотажем пришли сотрудники полиции. Они задержали черного мага, колдовавшего над снимками Ефремова и адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня артист сел за руль своего автомобиля пьяным и под действием наркотиков. В результате нетрезвого вождения, Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу дороги и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался спустя несколько часов от множества тяжелых травм, полученных в аварии. Ефремову грозит до 12 лет в колонии за нетрезвое вождение, повлекшее за собой гибель человека.