Мисмари: создание демилитаризованной зоны в Сирте и Аль-Джуфре опасно

Командование Ливийской национальной армии отклонило предложение создать демилитаризованную зону в Сирте и Аль-Джуфре, рассказал официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Инициатива о создании демилитаризованной зоны в Аль-Джуфре и Сирте весьма опасна, так как в этом районе сейчас не ведутся боевые действия. Подобное решение позволит Турции продвинуться к крупным нефтяным месторождениям в восточной части Ливии.

Ливийская национальная армия соблюдает режим прекращения огня, введенный 8 июня по предложению президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Мисмари добавил, что западная часть Ливии от города Таварга до тунисской границы должна быть освобождена от бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Несколько тысяч ливийцев, не совершивших никаких преступлений, оказались в тюрьмах. Их похитили и удерживают боевики ПНС Ливии, подчеркнул Мисмари.

Командование Ливийской национальной армии поприветствовало возобновление переговоров по вопросу урегулирования кризиса в североафриканском государстве. Мисмари подчеркнул, что вернуть мир в Ливию можно только разоружив и расформировав незаконные бандформирования ПНС, а также выслав из страны иностранных наемников.