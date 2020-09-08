Медиагруппа "Патриот" обсудит уместность откровенных нарядов женщин

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему "Чулки и короткие юбки. Вынудят ли консерваторы одеваться женщин скромнее?".

Конференция пройдет 8 сентября в 14:00. Движение MeToo и феминистки активно выступают против сексуализации женщин. Их поддерживают консерваторы и религиозные деятели. Но в шоу-бизнесе и на улицах женщины позволяют себе носить очень откровенные наряды.

Социологи, психологи, чиновники, журналисты и политики обсудят, насколько комфортно чувствуют себя женщины в откровенных нарядах на улицах городов, почему в деревнях и селах женщины скромнее, а также множество других тем. Желающие могут задать вопросы в комментариях к анонсу на официальном сайте ФАН или в комментариях к трансляции.