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11:56   8 Сентября 2020
Политика

Лукашенко ответит на вопросы представителей российских СМИ

Лукашенко ответит на вопросы представителей российских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщается с представителями российских СМИ и ответит на вопросы журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Как сообщает канал, белорусский лидер всегда открыто и откровенно отвечает на вопросы журналистов. Так, 8 сентября он даст большое интервью представителям российских СМИ, где ответит на "самые острые" вопросы. Ранее Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал о взаимоотношениях с бывшими и нынешними президентами соседних стран, а также о борьбе с коронавирусом в республике.

Накануне "Царьград" сообщил, что белорусский премьер-министр Роман Головченко поставил себе российскую прививку от коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #интервью

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