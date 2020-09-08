Глава Бразилии встал на защиту режима военной диктатуры в стране

Бразильский президент Жаир Болсонару встал на защиту режима военной диктатуры в стране. Об этом он заявил в ходе обращения к нации в честь 198-й годовщины провозглашения независимости Бразилии.

По словам Болсонару, в 1822 году страна заявила, что больше не будет находиться в подчинении любой другой нации. Также он выступил в защиту режима военной диктатуры, установленного в государстве с 1964 по 1988 годы. Политик отметил, что тогда люди вышли на улицы "против того, чтобы страна погрузилась в идеологическую радикализацию, забастовки, социальный хаос и всеобщую коррупцию".

Как подчеркнул Болсонару ранее, события весны 1964 года нельзя считать переворотом, когда в результате свержения президента Жуау Гуларта был установлен режим военной диктатуры.

На минувшей неделе "Царьград" сообщил, что Бразилия заявила о готовности закупать у России вакцину от коронавируса.