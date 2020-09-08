САА готовится к освобождению городов Идлиба, захваченных боевиками

Часть городов в сирийской провинции Идлиб все еще находится под контролем террористов. Однако Сирийская Арабская Армия продолжает борьбу с терроризмом, к некоторым городам, где засели боевики, правительственные войска подошли вплотную.

Полномасштабного наступления пока нет. В районе Маара Мухес захвачены террористами сразу несколько городков. С одной стороны к городу подступили горы, с другой расположена долина, лес и позиции САА.

В этом районе установлено некое "перемирие": боевых действий нет, однако солдаты САА все же опасаются рисков стать целью для снайперов террористов. Города в районе Маара Мухес небольшие и расположены в нескольких километрах друг от друга. Укрепления САА всего в километре от расположения боевиков. Об этом рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.