Пресненский суд вынес обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову

Трехмесячная судебная эпопея по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова завершается в зале Пресненского суда. Актер признан виновным.

Вина актера Михаила Ефремова в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, признана судьей Пресненского суда Москва. Как сообщает ТАСС, приговор уже оглашен. Прокурор запросил для Ефремова наказания в виде 11 лет лишения свободы.