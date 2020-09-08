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11:38   8 Сентября 2020
Происшествия

Пресненский суд вынес обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову

Пресненский суд вынес обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову

Трехмесячная судебная эпопея по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова завершается в зале Пресненского суда. Актер признан виновным.

Вина актера Михаила Ефремова в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, признана судьей Пресненского суда Москва. Как сообщает ТАСС, приговор уже оглашен. Прокурор запросил для Ефремова наказания в виде 11 лет лишения свободы.

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Автор: Василий Пименов
#пресненский суд #ефремов #смертельное дтп

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