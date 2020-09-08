Госдума рассмотрит в сентябре идею о ежегодном выходном 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году станет выходным днем. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, выступивший осенью 2019 года соавтором законопроекта о переносе выходного дня на 31 декабря, высказался за закрепление такой практики на постоянной основе.

«У правительства есть возможность каждый год принятием нормативно-правового акта обеспечивать перенос с целью оптимизации. У нас в Трудовом кодеке закреплены нерабочие праздничные дни и, не нарушая баланс, то есть сохраняя общее количество, Минтруд имеет право переносить. Например, если нерабочий праздничный день совпадает с воскресеньем, тогда делается перенос», — объяснил депутат в беседе с «Политикой Сегодня».

Поскольку в 2021 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, Минтруд предложил перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предложили перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

«Что касается 31 декабря. Они предложили перенос на будущий год осуществить таким образом, чтобы 31 декабря был выходным днем. Мы надеемся, что решение будет не разовым. В прошлом году мы внесли законопроект, чтобы они делали это ежегодно обязательно. Он будет рассмотрен в конце сентября. Мы надеялись, что уже в этому году они этот перенос осуществят, но они этого не сделали», — добавил депутат.

В ноябре 2019 года группа депутатов от ЛДПР внесла в ГД законопроект, предлагающий один из выходных дней календарного года переносить на 31 декабря. По задумке авторов, перенос рабочего дня с 31 декабря позволит рациональнее использовать выходные и праздничные дни.

Однако Минтруд не поддержал инициативу о переносе в 2020 году рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных. В министерстве заявили, что это противоречит установленным Трудовым кодексом нормам, по которым продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

«Я считаю так, что у нас закреплены в Трудовом кодексе общее количество нерабочих праздничных дней и граждан это устраивает. Единственным выходом, который мог бы быть, это дать право гражданам самостоятельно этими днями распоряжаться. Условно говоря, делаются выходные с 31 по 3, а остальные дни делаются добровольными. Для тех, кто хочет, отдыхает, кто не хочет, отдыхает в мае. Использовать их как дополнительно к отпуску», — сказал депутат.

В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Обновленный график дней отдыха Минтруд сформировал с учетом интересов организаций и граждан. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Нилов добавил, что не считает длительные новогодние выходные пережитком.

«Люди в основном не хотят коротких выходных. И только после каждых продолжительных выходных эта тема активно обсуждается. Мой вывод после декабрьских рассуждений о продолжительных выходных, мы показалось, что в основном людям нравится, что продолжительные новогодние праздники», — подытожил депутат.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, назвал логичным предложение позволить россиянам не работать 31 декабря. Однако призвал спокойно все проанализировать, чтобы не нанести ущерб.