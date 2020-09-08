Роскомнадзор потребовал от Google соблюдать российский закон о цензуре

Роскомнадзор назвал цензурой то, что американский видеохостинг YouTube ограничил показ ленты "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".

Ведомство потребовало от корпорации Google соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. Роскомнадзор считает недопустимым ограничение показа фильма о Беслане на территории РФ. По мнению ведомства, фильм не содержит запрещенной информации.

Youtube и Google начали блокировать СМИ с российской повесткой. В апреле был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей, а в марте удалено видеообращение президента России Владимира Путина, которое было размещено на аккаунте НТВ. Корпорация начала осуществлять прямую цензуру Рунета.