Актер Михаил Ефремов направляется в суд на оглашение приговора

Российский актер Михаил Ефремов направляется на заседание Пресненского суда, где будет оглашен его приговор.

В сопровождении сотрудников правоохранительных органов актер отправился на слушание. Сегодня, 8 сентября, ему вынесут окончательный приговор. Прокурор настаивает на почти максимальном сроке заключения: 11 лет общего режима.

Представители творческой элиты выступили в поддержку Ефремова, устроившего автомобильную аварию, которая повлекла за собой смерть человека. Телеведущий Владимир Соловьев ранее прокомментировал ситуацию вокруг актера.

Соловьев отметил, что подобная поддержка должна выражаться только в одной форме — сопереживания и побуждения к раскаянию, а сам Ефремов должен ответить перед законом наравне с другими гражданами.