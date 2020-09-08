Оперштаб сообщил о 5099 новых случаях COVID-19 в 83 регионах РФ за сутки

Свыше 5000 новых случаев коронавируса выявлено в 83 российских регионах за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из 5099 новых случаев у 23,2% пациентов не было каких-либо клинических проявлений заболевания. Сообщается, что за сутки в стране зарегистрировано 122 летальных исхода. 6772 человека, ранее имевших положительный тест на COVID-19, были выписаны из российских больниц.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах государства.