Возможная остановка "СП-2" прекратит энергетическое сотрудничество ФРГ и РФ

Приостановленное строительство "Северного потока — 2" может повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества ФРГ и России. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал это большой ошибкой.

Отказ продолжать строительство газопровода "СП-2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным повредит репутации Германии, подчеркнул Эрнст. Депутат посчитал, что это не отвечает немецким или европейским интересам, так как строители могут потребовать компенсации ущерба.

Клаус Эрнст также попросил Москву предоставить результаты расследования дела Навального, который находится в берлинской клинике Charite, куда его транспортировали из Омской больницы в состоянии комы.