Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:07   8 Сентября 2020
Политика

Возможная остановка "СП-2" прекратит энергетическое сотрудничество ФРГ и РФ

Возможная остановка "СП-2" прекратит энергетическое сотрудничество ФРГ и РФ

Приостановленное строительство "Северного потока — 2" может повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества ФРГ и России. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал это большой ошибкой.

Отказ продолжать строительство газопровода "СП-2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным повредит репутации Германии, подчеркнул Эрнст. Депутат посчитал, что это не отвечает немецким или европейским интересам, так как строители могут потребовать компенсации ущерба.

Клаус Эрнст также попросил Москву предоставить результаты расследования дела Навального, который находится в берлинской клинике Charite, куда его транспортировали из Омской больницы в состоянии комы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #германия #СП-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...