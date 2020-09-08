Пушков парировал слова Киева об «украинской цивилизации на русских землях»

Просто назвать глупостью «агрессивно-провинциальный нонсенс» украинского провинциального политика о том, что цивилизацию на российские территории якобы в свое время принесли украинцы, значило бы не сказать ничего.

Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем авторском Telegram-канале недавнее заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба, выступая в эфире «Радио Свобода», внесенного Минюстом РФ в список иноагентов, заявил, что цивилизация на отдельные территории России была занесена именно украинцами, которые создавали там хозяйство, развивали экономику и превращали леса в города и поселки.

«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», — заявил украинский министр, обращаясь к соотечественникам.

При этом он подчеркнул, что об этом вкладе украинцев в развитие цивилизации на «значительной территории России», не должны забывать ни на Украине, ни в России, и о нем нужно говорить вслух «четко и прямо». Однако, в какие именно российские регионы украинцы «принесли цивилизацию», Кулеба не уточнил.

По мнению Пушкова, подобные высказывания украинских политиков демонстрируют «очень глубокие комплексы».

«Сказать, что это глупость — значит, ничего не сказать. Это, конечно, очень глубокие комплексы, идущие от вторичности украинской истории и отсутствия у этого новоявленного государства собственных исторических корней», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Именно из-за этого, по мнению Пушкова, у украинских политиков периодически появляется острое желание делать подобные несусветные заявления, и доказывать их, отталкиваясь от российской цивилизации, которую признают и изучают во всем мире.