Журналисты The National Interest восхитились АПЛ "Борей" ВМФ России

Американские эксперты восхитились уникальной атомной подводной лодкой "Борей", отметив, что российская субмарина существенно превосходит иностранные аналоги. Благодаря "Бореям" Россия располагает стратегическим преимуществом.

Атомная подводная лодка стала первой субмариной, которая отличается мощностью и малошумностью. Проект разрабатывался еще во времена СССР, потом на долгое время работа над ним была приостановлена.

В 1996 году работы по созданию АПЛ класса "Борей" были возобновлены. А спустя 12 лет начались испытания подлодки. В 2013 году первый образец субмарины был принят на вооружение, передает "НьюИнформ".

Как отметили журналисты американского издания The National Interest, с помощью подводных лодок типа "Борей" Москва сумеет обеспечить защиту и сдержать потенциального противника. "Борей" может долгое время оставаться необнаруженной благодаря малошумности. Кроме того, субмарине необязательно подбираться близко к цели. АПЛ "Борей" вооружена ракетой Р-30 "Булава", которая способна уничтожать противника в другом полушарии, преодолевая расстояния более 15 тысяч километров.

"Борей" несет до 16 таких ракет. Один стратегический крейсер может одновременно уничтожать 72 цели.